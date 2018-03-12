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Цены на аренду квартир в городах ЧМ-2018 превысили полмиллиона рублей за сутки

Главная Общество
Россия
08:28 12 Марта 2018
аренда, футбол, чемпионат мира, жилье
Автор: Sibnovosti.ru
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В преддверии чемпионата мира по футболу в России в городах, где будут проходить состязания, начали расти цены на аренду квартир.

Как сообщает Life.ru, в Москве за аренду однокомнатной типовой квартиры владельцы уже сейчас запрашивают 40-50 тыс. рублей в сутки. Одна из самых дорогих «чемпионских» квартир сдается в Ново-Савиновском районе Казани. Хозяева просят за жилье 580 тыс. рублей в сутки. Между тем, участники рынка недвижимости считают, что излишне высокие запросы владельцев жилья отпугнут потенциальных съемщиков.

- Владельцы таких квартир отчасти спекулируют на страхе гостей чемпионата остаться без жилья. Правда, владельцы с таким ценником рискуют не сдать свои квартиры на время чемпионата. Многие гости уже сейчас договариваются остановиться у родственников, друзей или будут искать жилье в ближайшем пригороде, - пояснил вице-президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян.

Эксперты советуют болельщикам останавливаться, например, в гостиницах или хостелах, потому что у них фиксированная цена и им на законодательном уровне запрещено повышать цены на размещение. К примеру, в той Казани максимальная цена гостиничного номера не должна превышать 10,5 тыс. рублей за сутки пребывания.

Фото: pixabay.com

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