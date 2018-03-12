В России будут штрафовать за кибербуллинг

За травлю одноклассников соцсетях подростков будут штрафовать – их родителям придется выложить за кибербуллинг детей от 5 до 10 тыс. рублей.

Как сообщают «Известия», наказывать инициаторов травли в соцсетях в соответствии с КоАП предложил Молодежный парламент при Госдуме РФ. Разработкой соответствующих поправок в законодательство займется комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. Наказывать подростков за кибербуллинг начнут, предположительно, с 14 лет.

Сейчас организацию травли можно классифицировать по административной статье «Оскорбление». За унижение чести и достоинства другого лица может грозить штраф в размере до 3 тыс. рублей для обычных граждан. Однако в КоАП не прописана мера наказания для оскорбления, совершенного группой лиц, как это происходит в случае с кибербуллингом – организованной травлей вплоть до создания специальных сообществ в соцсетях.

Напомним, согласно официальной статистике в России от кибербуллинга сегодня страдает как минимум 30% детей.

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