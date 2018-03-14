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Главам муниципалитетов припомнят неснятые судимости

Главная Общество
Россия
11:09 14 Марта 2018
чиновники, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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Граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость, не смогут занимать высшие и главные должности в муниципалитетах - соответствующие поправки в закон «О муниципальной службе в РФ» подготовило законодательное собрание Нижегородской области.

Как пишут «Известия», сейчас подобные ограничения распространяются лишь на госслужащих. Что касается городских властей, сейчас стать главой администрации или его заместителем может человек с непогашенной судимостью, если только это ему не запрещено отдельной строкой в приговоре суда. Парламентарии намерены исправить несправедливость, запретив чиновникам занимать кресла, имея при этом неснятую или непогашенную судимость.

Законопроект уже отправлен в правительство на отзыв, после получения которого он будет внесен в Госдуму РФ. Эксперты правовую инициативу поддержали. По словам руководителя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, есть случаи, когда главы муниципалитетов избираются, потом их судят, но они получают условный срок и продолжают работать. Эксперт считает, что подобную практику нужно ломать.

- Нечего на муниципальном уровне устраивать отсидку для всяких непонятных темных личностей, - сказал Кирилл Кабанов.

Фото: pixabay.com

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