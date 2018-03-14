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Парламентарии предложили облегчить доступ к гаджетам пропавших детей

Главная Общество
Россия
13:18 14 Марта 2018
поиск, ребенок, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
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Депутаты Государственной думы направили обращение в ФСБ, попросив упростить доступ полиции и волонтеров к мобильным телефонам пропавших детей, чтобы облегчить их поиск.

Как сообщают «Известия», соответствующий запрос поступил на имя главы ФСБ Александра Бортникова от члена партии «Единая Россия» Антона Горелкина. Парламентарий отмечает, что технически операторы сотовой связи могут отследить последнее местоположение телефона, который был при пропавшем, даже если устройство выключено и его аккумулятор разряжен. Однако, по закону, сделать это можно только через судебное решение, в рамках оперативно-розыскной деятельности. По словам депутата, процедура получения разрешающего проведение специальных технических мероприятий судебного решения достаточно длительная, а при розыске пропавшего несовершеннолетнего счет идет на минуты.

Напомним, в среду в Сочи более тысячи человек – полицейские, волонтеры, сотрудники МЧС и гвардейцы – ищут пятилетнюю девочку, пропавшую в селе Бестужевском в Адлерском районе. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. По данным следствия, вечером 13 марта 2018 года девочка покинула дом по улице Главной в селе Бестужевском, и до настоящего времени не вернулась.

Фото: pixabay.com

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