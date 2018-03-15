Летом на дорогах России появится желтая и синяя разметка

Желтая и синяя разметка на российских дорогах добавится к привычной для граждан белой с 1 июня 2018 года.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Коммерсант», соответствующий ГОСТ утвержден Росстандартом. Желтый цвет будет обозначать зоны, где запрещен обгон, а синим отметят полосы движения на перекрестках и места для парковки.

Согласно новому ГОСТу, появятся новые обозначения на асфальте, в частности стрелки в зонах поворотов, «вафельницы» на перекрестках, куда запрещен въезд во время заторов, и знак станции зарядки электромобилей.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) уточнили, что все нововведения должны пройти несколько этапов согласования, новые знаки и разметка будут наноситься при плановой замене покрытия.

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