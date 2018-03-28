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СМИ назвали причину смерти Сергея Мавроди

Главная Общество
Москва
09:18 28 Марта 2018
смерть, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
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Журналисты со ссылкой на источники в медучреждениях сообщили, что причиной скоропостижной гибели основателя финансовой пирамиды МММ стали хронические заболевания и злоупотребление алкоголем.

Как пишут «Известия», к смерти Сергея Мавроди привела одновременная перфорация язвы кишечника и острый инфаркт миокарда. Кроме того, бизнесмен страдал атеросклерозом венечных артерий.

Напомним, Сергей Мавроди скончался 26 марта в Боткинской больнице. Ему стало плохо на автобусной остановке и случайный прохожий вызвал ему «скорую». В историю российской экономики он вошел, как создатель самой известной финансовой пирамиды, потерявшими деньги в которой позднее были признаны 10 тыс. человек.  

В 2007 году Чертановский суд Москвы приговорил Мавроди к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за мошенничество, но практически весь срок назначенного ему наказания основатель МММ к тому времени уже отбыл в СИЗО «Матросская тишина». В 2011 году бизнесмен организовал для жителей России и стран СНГ новую финансовую пирамиду МММ-2011, год спустя реорганизованную в МММ-2012. Пирамида в итоге потерпела крах.

Фото: wikipedia.org

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