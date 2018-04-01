Суд арестовал миллиардера Зиявудина Магомедова

Тверской суд Москвы в субботу арестовал до 30 мая Магомеда Магомедова — бывшего сенатора от Смоленской области и старшего брата совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (№76 в списке богатейших россиян по версии Forbes, оценка состояния — $1,25 млрд), пишут «Ведомости». Братья стали фигурантами уголовного дела о крупных хищениях бюджетных средств.

По данным издания, судья Мария Сизинцева в постановлении отметила, что Зиявудин Магомедов подозревается в совершении тяжкого преступления, срок наказания за которое превышает 10 лет колонии. Судья также сослалась на наличие в материалах дела показаний свидетелей, сообщающих об оказании на них давления.

Г-н Магомедов был задержан 30 марта после допроса. В субботу в суде стало известно, что его подозревают в организации преступной группы, похитившей 2,5 млрд рублей. Один из эпизодов дела, по всей видимости, связан с хищениями при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде.

Где сейчас находятся похищенные деньги, неизвестно, однако следствие установило, что они «выведены за рубеж» на счета офшорных компаний. После этого их вернули в Россию под видом инвестиций. Хищения производились в том числе с помощью в том числе иностранных компаний, считает следствие. Также в суде заявили, что еще двое обвиняемых по делу, которые сейчас находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, объявлены в международный розыск, еще двоих отправили под арест ранее.