3 апреля
Россия
57.0
 
€ 70.57
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Суд арестовал миллиардера Зиявудина Магомедова

Главная Общество
Москва
05:31 1 Апреля 2018
общество, происшествия, следователи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Тверской суд Москвы в субботу арестовал до 30 мая Магомеда Магомедова — бывшего сенатора от Смоленской области и старшего брата совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (№76 в списке богатейших россиян по версии Forbes, оценка состояния — $1,25 млрд), пишут «Ведомости». Братья стали фигурантами уголовного дела о крупных хищениях бюджетных средств.

По данным издания, судья Мария Сизинцева в постановлении отметила, что Зиявудин Магомедов подозревается в совершении тяжкого преступления, срок наказания за которое превышает 10 лет колонии. Судья также сослалась на наличие в материалах дела показаний свидетелей, сообщающих об оказании на них давления.

Г-н Магомедов был задержан 30 марта после допроса. В субботу в суде стало известно, что его подозревают в организации преступной группы, похитившей 2,5 млрд рублей. Один из эпизодов дела, по всей видимости, связан с хищениями при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде.

Где сейчас находятся похищенные деньги, неизвестно, однако следствие установило, что они «выведены за рубеж» на счета офшорных компаний. После этого их вернули в Россию под видом инвестиций. Хищения производились в том числе с помощью в том числе иностранных компаний, считает следствие. Также в суде заявили, что еще двое обвиняемых по делу, которые сейчас находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, объявлены в международный розыск, еще двоих отправили под арест ранее.

Общество

Новости России: Недостоверные сведения в интернете будут блокировать по решению суда

Недостоверные сведения в интернете будут блокировать по решению суда

02.04.2018
Россия

По мнению экспертов, нововведения связаны, в том числе, с трагедией в Кемерово

Новости России: СМИ: Таджикистан отзывает разрешения на полеты у российских авиакомпаний

СМИ: Таджикистан отзывает разрешения на полеты у российских авиакомпаний

02.04.2018
Россия

Ограничительная мера затронет 11 маршрутов между странами

Новости России: Власти раздали жителям подмосковного Волоколамска респираторы

Власти раздали жителям подмосковного Волоколамска респираторы

30.03.2018
Россия

Режим повышенной готовности введен в городе в пятницу

Новости России: Эксперты рассказали, какие регионы в 2018 году ждут опасные погодные явления

Эксперты рассказали, какие регионы в 2018 году ждут опасные погодные явления

29.03.2018
Россия

По оценке МЧС, число природных катаклизмов увеличивается на 16 случаев в год

Новости России: Жители России перестали ценить друг в друге порядочность

Жители России перестали ценить друг в друге порядочность

29.03.2018
Россия

Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса «Левада-центра»

Новости России: Пожарным разрешат тратить заработанное

Пожарным разрешат тратить заработанное

28.03.2018
Россия

Обслуживающие коммерческие объекты подразделения будут сами распоряжаться деньгами

Новости Москвы: СМИ назвали причину смерти Сергея Мавроди

СМИ назвали причину смерти Сергея Мавроди

28.03.2018
Россия

Основатель МММ скончался от хронических болезней и алкоголя

Новости России: В России объявлен общенациональный траур

В России объявлен общенациональный траур

27.03.2018
Россия

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Усков Д. М. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356