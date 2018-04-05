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Москвичей на Пасху ждут расписные яйца страуса

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Москва
13:03 5 Апреля 2018
пасха, фестиваль
Автор: Sibnovosti.ru
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Столица России готовится к проведению фестиваля «Пасхальный дар», в рамках которого будут представлены больше 30 видов куличей и праздничных кексов, а также экзотические яйца с пасхальной росписью.

Как пишут «Известия», гостям фестиваля покажут пасхальный кулич с кедровым орехом и еловой щепой, куличи с грецкими орехами и сухофруктами, кексы с инжиром и цитрусовые. Из напитков можно будет попробовать монастырский безалкогольный сбитень, квас и ягодные морсы.

На 38 площадках фестиваля в городских парках, столичных улицах и площадях также будут представлены куриные, перепелиные и цесариные яйца с пасхальной росписью, пасхальные медовые пряники, ванильную пасху с апельсиновым мармеладом и с засахаренной сиренью, а также другие праздничные блюда. Из напитков можно будет отведать безалкогольную медовуху, медово-лимонную сыту и монастырский взвар.

Кроме того, в рамках фестиваля можно будет посетить 28 бесплатных экскурсий, в ходе которых будет возможность осмотреть столичные храмы и монастыри, узнать об их истории.

Фестиваль пройдет в столице с 7 по 15 апреля. Отмечается, что 5% от стоимости каждого угощения будут перечислены в благотворительные фонды.

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