Самым богатым человеком Европы стал президент Louis Vuitton Бернар Арно

Президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арностал самым богатым человеком Европы. Его состояние оценивается в 70,7 млрд долларов, передает агентство Bloomberg.

Как отмечает издание, подняться на первое место в рейтинге богатейших европейцев Арно позволил рост котировок компании Christian Dior SE. Таким образом, французский бизнесмен обогнал основателя группы Inditex (включает такие бренды как Zara и Massimo Dutti) испанца Амансио Ортегу, капитал которого составляет 70,2 млрд долларов.

В списке самых богатых людей мира глава LVMH занял четвертую строчку. Лидерами этого рейтинга остаются глава Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

Самым богатым человеком России остается председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием 19,3 млрд долларов. В общемировом рейтинге он занимал 47 место.