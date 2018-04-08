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СМИ: в Саудовской Аравии решили сделать Катар островом

Главная Общество
Москва
05:35 8 Апреля 2018
общество, общение, арабы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Саудовский инвестиционный фонд планирует вырыть канал на границе с Катаром. Проект ждет официального утверждения и разрешения на начало строительства, сообщает РБК со ссылкой на газету Sabq.

Протяженность границы — 60 километров. Канал позволит сделать восточное побережье Саудовской Аравии непрерывным, что упростит торговлю и туризм, «оживит регион». Кроме того, в этом районе намерены возвести объекты нефтяной и других видов промышленности, соорудить пляжи, организовать курортные зоны, построить новые порты.

Отмечается, что строительству не препятствуют никакие природные и социальные особенности территории. На рубеже нет горных цепей, а также поселков и деревень, сельскохозяйственных угодий.

Ширина канала составит 200 метров, глубина — 15-20 метров. Он сможет принимать все типы грузовых и пассажирских судов. Первоначальная стоимость проекта оценивается примерно в 2,8 млрд долларов. Издание подчеркивает, что канал будет юридически принадлежать исключительно Саудовской Аравии.

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