Lamborghini Папы Римского ушла с молотка на аукционе в Монако за €715 тыс

Lamborghini Huracan, подаренный Папе римскому Франциску, продали на аукционе Sotheby's в Монако за 715 тысяч евро. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Автомобиль изготавливали на заказ в единственном экземпляре специально для Папы римского. Обычно цена Lamborghini Huracan начинается от €183 тысяч.

В ноябре прошлого года компания Lamborghini подарила эксклюзивную машину понтифику. В церемонии принимали участие президент и главный исполнительный директор Lamborghini Стефано Доменикали. Тогда Франциск расписался на капоте автомобиля и пообещал продать его на аукционе в рамках благотворительности.

В сообщении указывается, что вырученные от продажи Lamborghini деньги будут распределены между четырьмя благотворительными фондами. Денежные средства пойдут на восстановление Ниневийской равнины в Ираке, строительство церквей, общественных помещений, а также на помощь в возвращении в Ирак беженцев.

Фото: L'Osservatore Romano/Pool Photo via AP