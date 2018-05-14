Где отдыхать в Сибири - ответы в новом ролике от «Омского бекона»

В 2018 сибирский бренд «Омский бекон» опять завоевывает сердца, на этот раз в центре внимания музыкальное путешествие в жаркое сибирское лето.

Не нужно ехать за тридевять земель, чтобы сплавиться по реке, пройти по горному хребту, попасть на модный музыкальный фестиваль. Зовите друзей и планируйте путешествие, придумайте маршрут, который сделает вашу дружбу еще крепче, наполнит каждый километр бескрайней сибирской дороги романтикой, подарит целый букет эмоций и впечатлений!

Собираясь в дорогу, никогда не знаешь, кого встретишь в пути: уличных музыкантов или целый симфонический оркестр, но точно можешь быть уверенным, что сибиряки всегда помогут в беде, разделят с тобой стол и расскажут пару-тройку интересных историй.

Прочь из больших городов от скучных виртуальных разговоров! Все что нужно сделать, чтобы отправиться в путешествие мечты – захлопнуть ноутбук и выйти из дома.

«Омский бекон» объединил музыкантов из Кемерово, Красноярска, Тувы - именитых артистов и простых уличных музыкантов. Разные группы и стили…все вместе - огромная Сибирь, в каждом живописном уголке которой, живут красивые, открытые и талантливые люди.

«Как провести это лето?» - для настоящего сибиряка не вопрос. Вариантов множество: покорять горные вершины, купаться на рассвете, танцевать у костра, отдыхать, слушать музыку, любоваться звездами… именно в такое путешествие приглашает «Омский бекон» в своем новом музыкальном видео «ВСТРЕТИМСЯ В СИБИРИ»!

В 2017 ролик «На улице минус, в нашем сердце плюс» ворвался в новостные ленты и собрал 4 500 000 просмотров на YouTube

На правах рекламы