На дороги Москвы вернутся «орудовские стаканы»

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы снова будут нести постовую службу на перекрестках в ветрозащитных стеклянных кабинах. Как уточняют «Известия», такие кабины, дежурство в которых несли сотрудники подразделения милиции, отдела регулирования уличного движения (ОРУД), существовали во времена СССР. В 2008–2010 годах эти сооружения исчезли с московских дорог в рамках реформирования патрульно-постовой службы.

Новые кабины – «Консоль регулировщика» - также будут стилизованы под «орудовские стаканы». В среднем цена одного «стакана» составляет 500 тыс. рублей. Принципиальное отличие нынешних сооружений от советских — отсутствие дверей и подведенного электричества. Кроме того, советские кабины возвышались над землей на высоте до 3 м, что позволяло лучше визуально контролировать дорогу, добавляет издание.

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