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Основные требования к пищевой конвейерной ленте

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Москва
12:16 16 Мая 2018
материалы, производство, продукция
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Существует огромное разнообразие норийных полотен, которые используются строго в определённой сфере. Одной из наиболее распространённых считается пищевая лента.

Существует огромное разнообразие норийных полотен, которые используются строго в определённой сфере. Одной из наиболее распространённых считается пищевая лента. Она используется преимущественно для транспортировки продуктов питания или сырья для их производства.

Как выбрать

Важно, чтобы ремни имели высокое качество и были изготовлены из экологически безопасных материалов. Они обязаны быть устойчивыми к кислотам, а также к пищевым жирам. Специалисты отмечают, что выбирать продукцию следует только ту, что обладает сертификатом ISO 9001. Наличие именно такого документа поможет купить норийный ремень www.rk-rti.ru, способный обеспечить безопасный контакт с продуктами питания. Часто такие ленты применяются в горячих и холодных кухонных цехах, крупных ресторанах, супермаркетах и продуктовых базах. 

Основные разновидности

Современный рынок конвейерной продукции очень разнообразен. Поэтому каждый предприниматель может подобрать товар, идеально подходящий для определённых целей.

Производители предлагают норийные ленты, изготовленные из таких материалов:

  1. ПВХ.
  2. Искусственный фетр.
  3. Силикон. 
  4. Полиуретан.

Каждый из этих материалов распространён в современном производстве. При выборе следует отталкиваться от технических характеристик и ценовой политики.

Фото: www.rk-rti.ru
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