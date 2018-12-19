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Луселия Сантос, исполнительница главной роли в легендарном сериале «Рабыня Изаура», станет официальным представителем российского TV BRICS

Главная Общество
Москва
00:15 19 Декабря 2018
москва, актриса, брикс
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Легендарная бразильская актриса Луселия Сантос, исполнившая роль рабыни Изауры в знаменитом сериале, впервые приезжает в Россию. Она готова поддержать инициативу российского СМИ TV BRICS по созданию единой международной редакции стран БРИКС.

С момента выхода сериала «Рабыня Изаура» на советские, в том числе российские, телеэкраны прошло ровно 30 лет. А в самой Бразилии теленовелла впервые была показана на 12 лет раньше, в  1976 году. И только после этого сериал вышел в международный прокат, сделав начинающую актрису Луселию Сантос мировой звездой.

Луселия Сантос остается востребованной в киноиндустрии Бразилии до сих пор. Сегодня в арсенале актрисы десятки телевизионных и киноролей, огромный опыт работы на театральной сцене. Луселия Сантос - актриса, режиссер документальных фильмов, продюсер телепроектов страноведческого характера. Она является постоянной героиней авторских телевизионных проектов одного из крупнейших общественных просветительских каналов Бразилии – TV CULTURA.

В октябре 2018  года холдинг TV CULTURA подписал соглашение с российским СМИ TV BRICS об информационном обмене и сотрудничестве. TV CULTURA поддержала инициативу российской компании «МКР-Медиа» о создании единой международной редакции TV BRICS. Через два месяца после подписания меморандума о сотрудничестве Луселия Сантос приняла приглашение российских партнеров приехать в Москву, чтобы рассказать широкой общественности о важности построения единой коммуникационной системы медиа стран БРИКС.

Луселия Сантос, исполнительница главной роли в легендарном сериале «Рабыня Изаура», станет официальным представителем российского TV BRICS

 

«Дорогие друзья! Приближается мой первый  визит в Москву, и я с нетерпением ожидаю этой поездки. Когда я в начале своей карьеры изучала театральное искусство, и, в частности, теорию Станиславского, мне хотелось побывать в России, изучить её культуру и традиции изнутри. Тогда я не могла представить, что буду так популярна в России, и сейчас для меня радостно и почетно стать послом TV BRICS», - комментирует  г-жа Сантос свой предстоящий приезд.

О первом визите легендарной актрисы в Россию творческая команда TV BRICS подготовит документальный фильм.

Пресс-конференция с актрисой состоится 24 декабря 2018 года в 11:00 в пресс-центре ТАСС, г. Москва.

Встреча с поклонниками и автограф-сессия актрисы состоятся в Московском доме книги на Новом Арбате в этот же день, 24 декабря, в 17:00.

Аккредитацию можно получить, отправив запрос на почту: m.tochilova@mkrmedia.ru

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