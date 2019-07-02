Прайс Радио ПИFM. Горно-Алтайск

Россия

Шествие «Бессмертный полк» 9 мая побило в Москве собственный рекорд, собрав более 1 млн участников. В прошлом году, по данным МВД, акция собрала в столице 850 тыс. человек. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости