Прайс «Радио Сибирь-Чита»

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени для размещения агитационных материалов в период кампании по выборам Губернатора Забайкальского края, дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Нерчинскому и выборам депутатов Думы городского округа "г. Чита" седьмого созыва,

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