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Прайс «Радио Сибирь-Чита»

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12:40 3 Июля 2019
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Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени для размещения агитационных материалов в период кампании по выборам Губернатора Забайкальского края, дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Нерчинскому и выборам депутатов Думы городского округа "г. Чита" седьмого созыва,

ООО «Панамателеком», 672000,  г. Чита,  ул. Ленинградская, 77 офис 9, тел/факс (30222) 35-37-37, e-mail: radio-sibir@mail.ru

Прайс «Радио Сибирь-Чита»

Общество

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Прайс «Радио СТАР». Чита

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