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Депутат ГД: Нужно восстановить компенсации для учителей, которые существовали и при царях, и при генсеках

Главная Общество
Москва
08:10 2 Сентября 2019
госдума, образование, село, школа, депутаты, мнение
Автор: Sibnovosti.ru
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Депутат, первый заместитель председателя Комитета по образованию Государственной думы Олег Смолин в интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа заявил, что он  поддерживает проект программы «Земский учитель».

«Я поддерживаю президентский проект, но с оговорками. Это решение необходимое, но недостаточное. В расширенном варианте, по которому предполагается поддержка учителей в возрасте до 55 лет, это может привлечь в село некоторое количество учителей, в которых нуждаются школы. Но вряд ли это решит вопрос с закреплением учителей на долгое время. Посмотрите на программу «Земский доктор», по которой переезжающие в село или малые города врачи получают выплату в 1 млн рублей, а медсестры 500 тысяч рублей.  Мы видим, что некоторое количество медицинских работников эти средства вкладывает в покупку или ипотечный взнос, чтобы приобрести квартиры в городе. И, отработав 3 года на селе, они уезжают в город», - отметил депутат.

Как отмечает Олег Смолин проблему дефицита кадров в сельских школах нужно решать по нескольким направлениям.

«Во-первых, нужно вернуть 25% надбавки для сельских учителей. Во-вторых, восстановить компенсации по коммунальным услугам, которые существовали и при царях, и при генсеках. В-третьих, решать вопрос именно с жильем для педагогов на селе. Но это все не решить без решения вопросов инфраструктуры, о которой говорят люди на встречах со мной. Например, я часто бываю в Полтавском районе, и люди поднимают вопросы по плохим дорогам. Вопросы не решаются и люди покидают сельскую местность. Переезжают ближе к городу. Туда, где лучше инфраструктура», - добавил он.

Программу «Земский учитель» в феврале 2019 года предложил Президент РФ Владимир Путин. Программа предназначена для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города с населением до 50 тыс человек. Участники программы получат  1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ. Реализация начнется в 2020 году.

Фото с сайта youtube.com 

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