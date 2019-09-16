16 сентября
Россия
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Больше всего за ЖКУ платят жители Магаданской области и Камчатского края

Главная Общество
Москва
10:30 16 Сентября 2019
общество, исследования, жкх, россияне
версия для печати Ico_print

Больше всего в России за ЖКУ платят жители Магаданской области и Камчатского края. Такие данные исследования приводит агентство РИА Новости.

В этих субъектах страны приходится отдавать по 14% полученных средств за оплату ЖКУ. Меньше всего платят за услуги ЖКУ жители Дагестана и Ингушетии  - менее 5% общих затрат.

Жителям Республики Хакасия легче всего в Сибирском федеральном округе оплачивать услуги ЖКХ. Здесь доля потребительских расходов среднестатистической семьи, потраченная на оплату этих услуг, составила всего 7,1% (2,56 тыс. руб.). Меньше она только в республиках Дагестан и Ингушетия. В топ-10 рейтинга еще несколько сибирских и дальневосточных субъектов федерации. На шестой строчке находится Забайкальский край (7,3%), на восьмой – Новосибирская область (7,6%), на десятой – Республика Алтай (7,7%).

В Сибири самая значительная доля в потребительских расходах уходит на оплату ЖКХ в Красноярском крае (64-е место). Там этот показатель составляет 11,4%. По данным рейтинга, в среднем семья в крае тратит на эти цели ежемесячно 5,1 тыс. руб.

Общество

Новости Москвы: РИА Новости публикует итоги выборов

РИА Новости публикует итоги выборов

08.09.2019
Россия

Выборы глав регионов России! В шестнадцати субъектах Российской Федерации 8 сентября 2019 года проходят прямые выборы губернаторов.

Новости Москвы: Депутат ГД: Нужно восстановить компенсации для учителей, которые существовали и при царях, и при генсеках

Депутат ГД: Нужно восстановить компенсации для учителей, которые существовали и при царях, и при генсеках

02.09.2019
Россия

Первый зампредседателя Комитета по образованию ГД Олег Смолин поддерживает проект программы «Земский учитель».

Новости России: Прайс «Радио СТАР». Чита

Прайс «Радио СТАР». Чита

03.07.2019
Россия

Новости России: Прайс «Радио Сибирь-Чита»

Прайс «Радио Сибирь-Чита»

03.07.2019
Россия

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени для размещения агитационных материалов в период кампании по выборам Губернатора Забайкальского края, дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва...

Новости Москвы: Луселия Сантос, исполнительница главной роли в легендарном сериале «Рабыня Изаура», станет официальным представителем российского TV BRICS

Луселия Сантос, исполнительница главной роли в легендарном сериале «Рабыня Изаура», станет официальным представителем российского TV BRICS

19.12.2018
Россия

Легендарная бразильская актриса впервые приезжает в Россию

Новости Москвы: Основные требования к пищевой конвейерной ленте

Основные требования к пищевой конвейерной ленте

16.05.2018
Россия

Существует огромное разнообразие норийных полотен, которые используются строго в определённой сфере

Новости России: Президент России примет участие в церемонии открытия Крымского моста

Президент России примет участие в церемонии открытия Крымского моста

15.05.2018
Россия

Движение транспорта по мосту с обеих сторон будет запущено в среду, 16 мая

Новости России: Акция «Бессмертный полк» в Москве

Акция «Бессмертный полк» в Москве

15.05.2018
Россия

Шествие «Бессмертный полк» 9 мая побило в Москве собственный рекорд, собрав более 1 млн участников. В прошлом году, по данным МВД, акция собрала в столице 850 тыс. человек. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356