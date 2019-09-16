Больше всего за ЖКУ платят жители Магаданской области и Камчатского края

Больше всего в России за ЖКУ платят жители Магаданской области и Камчатского края. Такие данные исследования приводит агентство РИА Новости.

В этих субъектах страны приходится отдавать по 14% полученных средств за оплату ЖКУ. Меньше всего платят за услуги ЖКУ жители Дагестана и Ингушетии - менее 5% общих затрат.

Жителям Республики Хакасия легче всего в Сибирском федеральном округе оплачивать услуги ЖКХ. Здесь доля потребительских расходов среднестатистической семьи, потраченная на оплату этих услуг, составила всего 7,1% (2,56 тыс. руб.). Меньше она только в республиках Дагестан и Ингушетия. В топ-10 рейтинга еще несколько сибирских и дальневосточных субъектов федерации. На шестой строчке находится Забайкальский край (7,3%), на восьмой – Новосибирская область (7,6%), на десятой – Республика Алтай (7,7%).

В Сибири самая значительная доля в потребительских расходах уходит на оплату ЖКХ в Красноярском крае (64-е место). Там этот показатель составляет 11,4%. По данным рейтинга, в среднем семья в крае тратит на эти цели ежемесячно 5,1 тыс. руб.