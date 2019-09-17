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Минтруд назвал самые хорошо оплачиваемые должности в РФ

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Москва
08:30 17 Сентября 2019
общество, россияне, статистика
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Министерство труда назвало самые высокооплачиваемые должности в России.

Самые большие доходы имеют топ-менеджеры в нефтегазовой и энергетической отраслях, руководители высшего звена в государственных организациях, командир воздушного судна в авиации, мастер проходки шахты в горнодобывающей отрасли и другие специалисты из разных областей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Для определения этого показателя был проведен анализ среднемесячной зарплаты по вакансиям, которые заявлены в органы службы занятости.

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