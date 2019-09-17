Минтруд назвал самые хорошо оплачиваемые должности в РФ

Министерство труда назвало самые высокооплачиваемые должности в России.

Самые большие доходы имеют топ-менеджеры в нефтегазовой и энергетической отраслях, руководители высшего звена в государственных организациях, командир воздушного судна в авиации, мастер проходки шахты в горнодобывающей отрасли и другие специалисты из разных областей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Для определения этого показателя был проведен анализ среднемесячной зарплаты по вакансиям, которые заявлены в органы службы занятости.