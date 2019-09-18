В России появится система слежения за поведением водителей

Данная система будет называться «Sky/tracking Transport Security», а ее разработку начнет в следующем году российская компания «Скайтрэк». Об этом пишут «Известия», со ссылкой на информбюро Национальной технологической инициативы.

Предполагается, что при помощи компьютерного зрения специальная программа будет анализировать поведение водителя за рулем: распознавать, когда он разговаривает по телефону во время движения, курит или отвлекается от дороги.

При этом специальные датчики смогут заметить уход с маршрута, превышение скорости, а также отследить техническое состояние машины.

Фото с сайта youtube.com