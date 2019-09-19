Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ

Правительство РФ одобрило законопроект Минтруда о повышении минимального размера оплаты труда, сообщается на сайте кабмина.

С 1 января 2020 года МРОТ вырастет на 7,5% – до 12 тысяч 130 рублей в месяц.

Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых занята в государственных и муниципальных учреждениях.

Суммарный объем расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составит 20,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 5,8 млрд рублей, из бюджетов регионов – 15,1 млрд рублей.