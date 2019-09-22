Министр обороны РФ Сергей Шойгу не исключил возможность отмены обязательного призыва в армию. Об этом он заявил в интервью газете «Московский комсомолец».

«В принципе, это возможно», - сказал глава Минобороны, отметив при этом, что он «абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае».

В то же время Шойгу подчеркнул, что помимо действующих военнослужащих - профессионалов должен иметься и мобилизационный резерв из числа граждан, за счет которого в случае угрозы начала войны можно быстро усилить Вооруженные силы.

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