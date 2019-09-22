22 сентября
Россия
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Сергей Шойгу не исключил возможность отмены обязательного призыва в армию

Главная Общество
Москва
14:24 22 Сентября 2019
шойгу, минобороны, армия, призыв
версия для печати Ico_print

Министр обороны РФ Сергей Шойгу не исключил возможность отмены обязательного призыва в армию. Об этом он заявил в интервью газете «Московский комсомолец».

«В принципе, это возможно», - сказал глава Минобороны, отметив при этом, что он «абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае».

В то же время Шойгу подчеркнул, что помимо действующих военнослужащих - профессионалов должен иметься и мобилизационный резерв из числа граждан, за счет которого в случае угрозы начала войны можно быстро усилить Вооруженные силы.

Фото yandex.ru  

Общество

Новости Москвы: Министерство обороны внедряет новый способ ловли уклонистов

Министерство обороны внедряет новый способ ловли уклонистов

20.09.2019
Россия

Выявлять незаконно проживающих в стране молодых людей военкомы будут с помощью учебных заведений и предприятий.

Новости Москвы: Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ

Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ

19.09.2019
Россия

С 1 января 2020 года МРОТ вырастет на 7,5% – до 12 тысяч 130 рублей в месяц.

Новости Москвы: В России появится система слежения за поведением водителей

В России появится система слежения за поведением водителей

18.09.2019
Россия

Данная система будет называться «Sky/tracking Transport Security».

Новости Москвы: Минтруд назвал самые хорошо оплачиваемые должности в РФ

Минтруд назвал самые хорошо оплачиваемые должности в РФ

17.09.2019
Россия

Для определения этого показателя был проведен анализ среднемесячной зарплаты по вакансиям, которые заявлены в органы службы занятости.

Новости Москвы: Больше всего за ЖКУ платят жители Магаданской области и Камчатского края

Больше всего за ЖКУ платят жители Магаданской области и Камчатского края

16.09.2019
Россия

В этих субъектах страны приходится отдавать по 14% полученных средств за оплату ЖКУ.

Новости Москвы: РИА Новости публикует итоги выборов

РИА Новости публикует итоги выборов

08.09.2019
Россия

Выборы глав регионов России! В шестнадцати субъектах Российской Федерации 8 сентября 2019 года проходят прямые выборы губернаторов.

Новости Москвы: Депутат ГД: Нужно восстановить компенсации для учителей, которые существовали и при царях, и при генсеках

Депутат ГД: Нужно восстановить компенсации для учителей, которые существовали и при царях, и при генсеках

02.09.2019
Россия

Первый зампредседателя Комитета по образованию ГД Олег Смолин поддерживает проект программы «Земский учитель».

Новости России: Прайс «Радио СТАР». Чита

Прайс «Радио СТАР». Чита

03.07.2019
Россия

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356