Названы продукты несовместимые с лекарствами

Российские фармакологи рассказали, употребление каких продуктов может негативно сказаться на здоровье человека в сочетании с лекарствами, сообщает газета «Московский комсомолец».

По словам исследователей, в частности, малина плохо сочетается с антибиотиками. Это может привести к кровотечению.

Не рекомендуется употреблять вместе с таблетками также сок грейпфрута, так как в нем содержатся вещества, блокирующие ферменты, которые способствуют распаду ряда препаратов в организме.

Снижению действия антибиотиков способствует и употребление молока.

Фото vk.com