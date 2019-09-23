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Названы продукты несовместимые с лекарствами

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Москва
08:44 23 Сентября 2019
продукты, медицина, лекарство
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Российские фармакологи рассказали, употребление каких продуктов может негативно сказаться на здоровье человека в сочетании с лекарствами, сообщает газета «Московский комсомолец».

По словам исследователей, в частности, малина плохо сочетается с антибиотиками. Это может привести к кровотечению.

Не рекомендуется употреблять вместе с таблетками также сок грейпфрута, так как в нем содержатся вещества, блокирующие ферменты, которые способствуют распаду ряда препаратов в организме.

Снижению действия антибиотиков способствует и употребление молока.

Фото vk.com

Общество

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