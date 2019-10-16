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Врачам «скорой» могут разрешить оказывать неотложную помощь без письменного согласия пациента

Главная Общество
Москва
08:58 16 Октября 2019
медицина, здоровье, помощь
Автор: Sibnovosti.ru
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Врачам скорой помощи могут разрешить в экстренных случаях оказывать неотложную помощь без письменного согласия пациента. Соответствующие поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан России» предложили принять депутаты Госдумы.

Парламентарии предложили наделить работников «скорой» правом оказывать помощь гражданину, который не в состоянии дать на это согласие. Причем проводить медицинское вмешательство вне больницы будет старший медработник бригады.

Если поправки к закону будут приняты, это позволит устранить противоречия между нормативными правовыми актами. Например, со статьей уголовного кодекса о неоказании помощи больному.

Фото yandex.ru

Общество

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