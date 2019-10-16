СФ подготовит законопроект в сфере профилактики семейно-бытового насилия

Совет Федерации намерен к 1 декабря подготовить к внесению в Госдуму законопроект в сфере профилактики семейно-бытового насилия. Об этом рассказала первый зампред комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, передает ТАСС.

В частности, планируется совместно с депутатами Госдумы проанализировать состояние законодательства и правоприменительной практики по данному вопросу.

«Поэтому сейчас мы проводим консультации и совместно с депутатами работаем над данным законопроектом», — сказала Святенко.

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