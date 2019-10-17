В РФ могут вновь вырасти тарифы ЖКХ

В РФ могут вновь могут вырасти тарифы ЖКХ из-за появления нового налога, который предложил ввести глава Роснано Анатолий Чубайс. Однако пока Совет Федерации отклонил предложенный Минэкономразвития вариант проекта закона об «углеродном налоге», сообщают «Известия».

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Ранее Чубайс завил, что данный налог позволит стимулировать промышленников «снижать выбросы».

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