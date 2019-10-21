В России попытались запатентовать гаечный ключ

Роспатент рассказал о самых необычных заявках на патент в 2019 году, пишут РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Григория Ивлиева.

Первым в списке самых необычных стал патент на гаечный ключ.

«В ручке этого ключа имеется греющий элемент, а также у него правильное цветовое решение (красный), позволяющее не терять его из вида», — рассказал Ивлиев.

«В нашей экономике становится больше компаний, которые создали себе имя, дорожат своей репутацией и, как следствие, защищают ее товарным знаком», — добавил он.

Фото pixibay.com