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Россияне назвали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Главная Общество
Москва
13:29 21 Октября 2019
россияне, президент, кино
Автор: Sibnovosti.ru
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Так, граждане РФ считают, что главными качествами, необходимыми политическому лидеру, обладают Штирлиц из фильма «Семнадцать мгновений весны» и профессор Преображенский из «Собачьего сердца». Такие данные опроса приводит ВЦИОМ.

В первую пятерку также попали Данила Багров из «Брата», Мария Швецова из «Тайн следствия» и Катерина Тихомирова из фильма «Москва слезам не верит».

Россияне выбрали этих героев, поскольку они, обладают самым важными для политического лидера качествами. Это - честность, образованность, близость к народу, хорошие организаторские способности и осведомленность о состоянии дел в стране.

Фото стоп-кадр из фильма "17 мгновений весны"

Общество

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