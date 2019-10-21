Россияне назвали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Так, граждане РФ считают, что главными качествами, необходимыми политическому лидеру, обладают Штирлиц из фильма «Семнадцать мгновений весны» и профессор Преображенский из «Собачьего сердца». Такие данные опроса приводит ВЦИОМ.

В первую пятерку также попали Данила Багров из «Брата», Мария Швецова из «Тайн следствия» и Катерина Тихомирова из фильма «Москва слезам не верит».

Россияне выбрали этих героев, поскольку они, обладают самым важными для политического лидера качествами. Это - честность, образованность, близость к народу, хорошие организаторские способности и осведомленность о состоянии дел в стране.

Фото стоп-кадр из фильма "17 мгновений весны"