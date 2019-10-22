22 октября
Россия
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

В России снизился спрос на бензин

Главная Общество
Москва
08:10 22 Октября 2019
топливо и азс, топливо, россияне, спрос
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В этом году в сравнении с предыдущим годом наблюдается падение спроса на топливо на 1%. Это стало максимальным снижением показателя за последние несколько лет, пишут «Известия».

Как пояснили изданию эксперты, автомобильное топливо не пользуется спросом на заправках из-за падения реальных располагаемых доходов россиян в первом полугодии.

Как считают аналитики, машина стала слишком дорого обходиться автолюбителю, учитывая штрафы, техническое обслуживание и содержание авто.

Так, участились случаи, когда автовладельцы переходят на более дешевый газ, некоторые пересаживаются на такси и общественный транспорт.

Фото yandex.ru

Общество

Новости Москвы: Почти у половины российских семей есть средства лишь на еду и одежду

Почти у половины российских семей есть средства лишь на еду и одежду

22.10.2019
Россия

По сравнению с 2018 годом данный показатель увеличился на 0,6%.

Новости Москвы: Россияне назвали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Россияне назвали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

21.10.2019
Россия

Граждане РФ считают, что главными качествами, необходимыми политическому лидеру, обладают Штирлиц и профессор Преображенский.

Новости Москвы: В России попытались запатентовать гаечный ключ

В России попытались запатентовать гаечный ключ

21.10.2019
Россия

Роспатент рассказал о самых необычных заявках на патент в 2019 году.

Новости Москвы: В РФ могут запретить пластиковые пакеты

В РФ могут запретить пластиковые пакеты

18.10.2019
Россия

Роспотребнадзор предложил запретить использование пластиковых пакетов в РФ.

Новости Москвы: В РФ могут вновь вырасти тарифы ЖКХ

В РФ могут вновь вырасти тарифы ЖКХ

17.10.2019
Россия

Однако пока Совет Федерации отклонил предложенный Минэкономразвития вариант проекта закона об «углеродном налоге»/

Новости Москвы: Россиянам с одним и двумя детьми увеличат пособия

Россиянам с одним и двумя детьми увеличат пособия

17.10.2019
Россия

Изменения начнут действовать с 2020 года.

Новости Москвы: СФ подготовит законопроект в сфере профилактики семейно-бытового насилия

СФ подготовит законопроект в сфере профилактики семейно-бытового насилия

16.10.2019
Россия

Совет Федерации намерен к 1 декабря подготовить к внесению в Госдуму законопроект в сфере профилактики семейно-бытового насилия.

Новости Москвы: Врачам «скорой» могут разрешить оказывать неотложную помощь без письменного согласия пациента

Врачам «скорой» могут разрешить оказывать неотложную помощь без письменного согласия пациента

16.10.2019
Россия

Соответствующие поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан России» предложили принять депутаты Госдумы.

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19