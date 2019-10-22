В России снизился спрос на бензин

В этом году в сравнении с предыдущим годом наблюдается падение спроса на топливо на 1%. Это стало максимальным снижением показателя за последние несколько лет, пишут «Известия».

Как пояснили изданию эксперты, автомобильное топливо не пользуется спросом на заправках из-за падения реальных располагаемых доходов россиян в первом полугодии.

Как считают аналитики, машина стала слишком дорого обходиться автолюбителю, учитывая штрафы, техническое обслуживание и содержание авто.

Так, участились случаи, когда автовладельцы переходят на более дешевый газ, некоторые пересаживаются на такси и общественный транспорт.

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