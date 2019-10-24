В РФ в 2021 году введут штрафы за недолив топлива на АЗС

В России в 2021 году планируют ввести штрафы за недолив топлива на АЗС, пишут «Известия» со ссылкой на инициативу Минпромторга.

В законопроекте, в частности, отмечается, что в настоящее время ведется разработка Кодекса об административных нарушениях, который должен вступить в силу с 1 января 2021 года. Так, министерство работает над тем, чтобы оборотные штрафы в размере до 500 тыс рублей вошли в новую редакцию кодекса.

Штраф за недолив топлива составит 1% от суммы выручки АЗС за прошлый год, однако не менее 500 тыс рублей. При повторном нарушении штраф вырастет до 3% и составит не менее 2 млн рублей.

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