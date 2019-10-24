Национальное бюро кредитных историй выяснило, что долговая нагрузка россиян растёт независимо от уровня их доходов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает "Радио Сибирь".

Такую информацию предоставили банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы.

В частности, Томская область вошла в топ-10 регионов с наибольшей налоговой нагрузкой и с наименьшими доходами населения. Жители Томской области за первое полугодие оформили ипотек более чем на восемь млрд рублей. Всего им предоставили более четырёх тысяч ипотечных кредитов.