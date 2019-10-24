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Долговая нагрузка россиян растёт независимо от уровня их доходов

Главная Общество
Москва
06:55 24 Октября 2019
россияне, долги, деньги, ипотека
Автор: Sibnovosti.ru
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Национальное бюро кредитных историй выяснило, что долговая нагрузка россиян растёт независимо от уровня их доходов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает "Радио Сибирь". 

Такую информацию предоставили банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы.

В частности, Томская область вошла в топ-10 регионов с наибольшей налоговой нагрузкой и с наименьшими доходами населения. Жители Томской области за первое полугодие оформили ипотек более чем на восемь млрд рублей. Всего им предоставили более четырёх тысяч ипотечных кредитов.

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