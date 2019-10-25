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Минфин и ЦБ разработали параметры новой накопительной пенсионной системы

Главная Общество
Москва
10:55 25 Октября 2019
пенсии, россия, реформа, минфин
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство финансов и Центробанк России разработали параметры новой накопительной пенсионной системы, которая получила название «гарантированный пенсионный план», сообщает ТАСС.  

Взносы в пенсионные фонды будут приниматься посредством централизованной системы «пенсионный администратор» и делаться это будет на добровольной основе.

Таким образом жители РФ получат возможность самостоятельно решать, в каких фондах они будут хранить деньги. Для заключения договора нужно будет заполнить и подать заявление, а также совершить первый перевод денег в фонд.

Фото yandex.ru 

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