Минфин и ЦБ разработали параметры новой накопительной пенсионной системы

Министерство финансов и Центробанк России разработали параметры новой накопительной пенсионной системы, которая получила название «гарантированный пенсионный план», сообщает ТАСС.

Взносы в пенсионные фонды будут приниматься посредством централизованной системы «пенсионный администратор» и делаться это будет на добровольной основе.

Таким образом жители РФ получат возможность самостоятельно решать, в каких фондах они будут хранить деньги. Для заключения договора нужно будет заполнить и подать заявление, а также совершить первый перевод денег в фонд.

Фото yandex.ru