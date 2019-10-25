Определены самые востребованные профессии в РФ

Самыми востребованными профессиями в РФ сегодня являются бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар, официант и бармен. Об этом пишет RT со ссылкой на данные ВНИИ труда.

просом также будут пользоваться дефицитные профессии, в том числе инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту, электромонтер оперативно-выездной бригады и менеджер контроля качества биотехнологического производства.

«Компанию» им составят специалисты по большим данным (big data) и облачным приложениям.

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