Около 43% россиян делают накопления на «черный день» и все меньше думают о путешествиях

Согласно исследованию аналитического центра НАФИ, которое публикует РБК, сегодня только треть жителей России имеет накопления.

Более того, отмечается, что в последнее время все больше россиян стали задумываться о будущем и откладывать деньги на «черный день» и старость. Таковых оказалось 43%.

При этом снизилось число тех, кто откладывает деньги на путешествия, однако, так как или иначе, этот сегмент остается значительным. Около 20% опрошенных признались, что откладывают деньги на путешествия.

Кроме того, россиян тратят накопленные средства на недвижимость, автомобили и образование.