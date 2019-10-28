28 октября
Россия
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Около 43% россиян делают накопления на «черный день» и все меньше думают о путешествиях

Главная Общество
Москва
10:07 28 Октября 2019
россияне, деньги, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Согласно исследованию аналитического центра НАФИ, которое публикует РБК, сегодня только треть жителей России имеет накопления.

Более того, отмечается, что в последнее время все больше россиян стали задумываться о будущем и откладывать деньги на «черный день» и старость. Таковых оказалось 43%.

При этом снизилось число тех, кто откладывает деньги на путешествия, однако, так как или иначе, этот сегмент остается значительным.  Около 20% опрошенных признались, что откладывают деньги на путешествия.

Кроме того, россиян тратят накопленные средства на недвижимость, автомобили и образование.

Общество

Новости Москвы: Минпромторг предлагает направлять просроченные продукты на вторичную переработку

Минпромторг предлагает направлять просроченные продукты на вторичную переработку

28.10.2019
Россия

Ежегодно около 700 тыс. т продуктов в крупных сетях отправляются на свалку.

Новости Москвы: Определены самые востребованные профессии в РФ

Определены самые востребованные профессии в РФ

25.10.2019
Россия

Самыми востребованными профессиями в РФ сегодня являются бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар, официант и бармен.

Новости Москвы: Минфин и ЦБ разработали параметры новой накопительной пенсионной системы

Минфин и ЦБ разработали параметры новой накопительной пенсионной системы

25.10.2019
Россия

Взносы в пенсионные фонды будут приниматься посредством централизованной системы «пенсионный администратор».

Новости Москвы: Долговая нагрузка россиян растёт независимо от уровня их доходов

Долговая нагрузка россиян растёт независимо от уровня их доходов

24.10.2019
Россия

Такую информацию предоставили банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы.

Новости Москвы: В РФ в 2021 году введут штрафы за недолив топлива на АЗС

В РФ в 2021 году введут штрафы за недолив топлива на АЗС

24.10.2019
Россия

Штраф за недолив топлива составит 1% от суммы выручки АЗС за прошлый год.

Новости Москвы: В РФ придумали новый способ кражи денег

В РФ придумали новый способ кражи денег

23.10.2019
Россия

Ежемесячные потери крупных кредитных организаций от нового вида мошенничества могут достигать 6-10 млн рублей.

Новости Москвы: Почти у половины российских семей есть средства лишь на еду и одежду

Почти у половины российских семей есть средства лишь на еду и одежду

22.10.2019
Россия

По сравнению с 2018 годом данный показатель увеличился на 0,6%.

Новости Москвы: В России снизился спрос на бензин

В России снизился спрос на бензин

22.10.2019
Россия

В этом году в сравнении с предыдущим годом наблюдается падение спроса на топливо на 1%.

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19