Минпромторг предлагает направлять просроченные продукты на вторичную переработку

Минпромторг подготовил законопроект, который позволит направлять просроченные продукты на вторичную переработку, сообщают «Известия» со ссылкой замглавы министерства Виктор Евтухова.

Чиновник рассказал, что снижение объема образования отходов — «главная задача ресурсосбережения».

В Минпромторге намерены создать единую и понятную правовую базу по регулированию обращения продовольственных отходов и вторичных материальных ресурсов.

Проект закона уже направлен в правительство на согласование. Передавать продукты с истекшим сроком годности на переработку планируют после экспертизы на безопасность.

Ежегодно около 700 тыс. т продуктов в крупных сетях отправляются на свалку.

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