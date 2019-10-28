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Минпромторг предлагает направлять просроченные продукты на вторичную переработку

Главная Общество
Москва
10:25 28 Октября 2019
россия, продукты, утилизация
Автор: Sibnovosti.ru
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Минпромторг подготовил законопроект, который позволит направлять просроченные продукты на вторичную переработку, сообщают «Известия» со ссылкой замглавы министерства Виктор Евтухова.

Чиновник рассказал, что снижение объема образования отходов — «главная задача ресурсосбережения».

В Минпромторге намерены создать единую и понятную правовую базу по регулированию обращения продовольственных отходов и вторичных материальных ресурсов.

Проект закона уже направлен в правительство на согласование. Передавать продукты с истекшим сроком годности на переработку планируют после экспертизы на безопасность.

Ежегодно около 700 тыс. т продуктов в крупных сетях отправляются на свалку.

Фото yandex.ru 

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