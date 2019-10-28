Глава Минздрава о ВИЧ, инсультах и эвтаназии

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прокомментировала ситуацию с заболеваемостью в России, а также возможность разрешения в стране эвтаназии. Об этом она рассказала в прямом эфире радио «Комсомольская правда».

По словам министра, с 2009 года в России более чем в два раза снизилась смертность от инсультов, а также почти на четверть - от острых инфарктов миокарда.

«За 10 лет мы более чем в 2 раза снизили смертность от инсультов, от травм, ДТП, на 20% от острых инфарктов миокарда», - сказала глава Минздрава.

В то же время Скворцова отметила, что за последние годы в России сократилось число ВИЧ-инфицированных.

«Последние три года мы работаем активно с молодежью, разъясняем способы профилактики ВИЧ. Мы за три года вышли на самый высокий в мире уровень бесплатных скринингов на ВИЧ, в том числе их возможно проходить и анонимно. В прошлом году около 30 млн прошли такое тестирование. Число новых случаев в России за последние два года не увеличивается. За 9 месяцев у нас снизилось число новых случаев», - рассказала министр.

Также она затрону и вопрос легализации эвтаназии в РФ. Пока в нашей стране данная процедура запрещена и, по мнению министра здравоохранения, ситуация изменится не завтра.

«В странах это решается референдумом, поскольку разная вера в разных странах. Она формирует разное мировоззрение. Существуют разные способы избавления от страданий, в том числе и препаратами. Это то, что в нашей стране активно развивается», - отметила Скворцова. При этом она не стала прогнозировать, когда изменится ситуация по вопросу эвтаназии.