В России могут привлечь хакеров для проверки IT-безопасности банков

Центробанк может усилить контроль за устойчивостью кредитных организаций к кибератакам. Как сообщают «Известия», IT-аудиторов могут обязать в тестовом режиме взламывать защиту банков с привлечением так называемых «белых хакеров».

Источники отмечают, что к проверкам могут быть привлечены специалисты по информационной безопасности, которые обладают навыками, аналогичными способностям хакеров.

Во ходе тестов исследователи воспроизведут действия реальных злоумышленников — от внедрения в сеть компании до получения полного контроля над инфраструктурой или отдельными приложениям.

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