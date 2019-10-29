Российские дачники получили налоговые льготы

В России 29 октября вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль, сообщает «Парламентская газета».

Отныне налог на прибыль не нужно будет платить за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, а также за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, которые относятся к имуществу общего пользования и находятся в границах территории садоводства или огородничества.

Помимо этого, от уплаты налога на прибыль освобождается плата за услуги и работы товарищества по управлению имуществом.

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