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Компания Mediascope отпраздновала 25-летие и стала еще на три года единым телеизмерителем для России

Главная Общество
Москва
04:40 30 Октября 2019
сми, тв, исследования
Автор: Sibnovosti.ru
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Mediascope во вторник провела клиентскую конференцию, приуроченную к 25-летию компании. В ходе нее было объявлено, что согласно решению Роскомнадзора, Mediascope еще на три года стала единым телеизмерителем для России.

В приветственном слове генеральный директор  компании Руслан Тагиев отметил, что все, что Mediascope производит «основано на одном понятном принципе – на доверии».

Исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова рассказала о развитии компании и современном положении дел.

«Мы сейчас занимаемся интеграцией абсолютно всех данных на самом первом этапе. Это значит, что мы берем данные со всех наших панелей, исследований, внешние данные, берем данные счетчиков и с помощью различных алгоритмов объединяем в одно общее целое. – сказала Ксения Ачкасова. – Здесь мы используем сложную математику, нейросетки и много чего еще». По ее словам, это делается для того, чтобы «измерить человека», -  узнать о нем больше: что он читает, что он смотрит  и тд.

На конференции также выступил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, который поздравил компанию с юбилеем, а также сообщил об окончании конфликта с Mediascope. Напомним, ранее он обвинял компанию, которая в разные годы меняла свои названия (Gallup Media, а затем TNS Russia) в ангажированности их исследований.

«Хочу заявить: война Красной и Белой розы, длившаяся все это время, окончена. Единственным доводом, переломившим нашу многолетнюю позицию, явилась старая, но мудрая, как все старые, максима: лучше с умными ворочать камни, чем с дураками распивать вино. Давайте вместе свернем камни пиплметров и заменим их на что-то более совершенное и пахнущее будущим», - сказал Эрнст.

Участие в мероприятии приняли сотрудники медиа-холдинга «МКР-Медиа».

Mediascope - ведущая исследовательская компания на российском рынке в сфере медиа-исследований и мониторинга рекламы и СМИ. Сегодня в компании работают порядка 700 сотрудников.

Фото www.sibnovosti.ru

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