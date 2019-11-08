TV BRICS и делегация из китайской провинции Хубэй заключили меморандум о сотрудничестве

В год празднования 70-летия российско-китайских отношений Международная медиасеть TV BRICS и представители делегации из китайской провинции Хубэй заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве. Провинция Хубэй располагается на востоке центральной части КНР и является одним из самых экономически развитых регионов страны: именно здесь сосредоточены 6 крупных экономических направлений промышленности – автомобилестроение, электромеханика, металлургия, химическая промышленность, легкая промышленность и сельское хозяйство.

Соглашение, предусматривающее всестороннее сотрудничество, а также производство уникального контента и обмен им с китайской стороной, было подписано 7 ноября 2019 года начальником партийного комитета пропаганды и агитации провинции Хубэй Дуаном Вэндином и членом совета директоров Международной сети TV BRICS Анной Милейковой.

«Я, как представитель нашей делегации из провинции Хубэй, - управления по теле- и радиовещанию, хотел бы выразить огромную благодарность Международной медиасети TV BRICS. Считаю, что встреча прошла продуктивно: подписанный меморандум сделал нашу дружбу еще крепче и стал основой для дальнейшего сотрудничества. Надеюсь, что это сотрудничество ждет долгая жизнь и процветание», - заявил господин Вэндин.

Член совета директоров TV BRICS Анна Милейкова рассказала гостям о проектах Международной медиасети. Это, в том числе, программы об истории, культуре, достопримечательностях, кухне, туристическом потенциале России и Китая, о том, как живут люди в этих странах.

«Благодаря достигнутым договоренностям с нашими коллегами из КНР, нам удалось создать несколько уникальных проектов, которые призваны помочь народам наших стран познакомиться с культурой друг друга намного ближе, практически изнутри, так, как это видят живущие там люди. Это как нельзя лучше иллюстрирует нашу миссию – объединение людей и развитие народной дипломатии», - подчеркнула она.

По результатам встречи чиновники, которые осуществляют в провинции Хубэй контроль и надзор за сферами теле- и радиовещания, выразили намерение оказать содействие Международной медиасети TV BRICS в производстве уникального авторского контента, который будет способствовать сохранению и продвижению мультикультурных ценностей, в том числе на международном уровне.

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском.

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.