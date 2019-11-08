8 ноября
Россия
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

TV BRICS и делегация из китайской провинции Хубэй заключили меморандум о сотрудничестве

Главная Общество
Москва
17:23 8 Ноября 2019
россия, китай, соглашение
версия для печати Ico_print

В год празднования 70-летия российско-китайских отношений Международная медиасеть TV BRICS и представители делегации из китайской провинции Хубэй заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве. Провинция Хубэй располагается на востоке центральной части КНР и является одним из самых экономически развитых регионов страны: именно здесь сосредоточены 6  крупных экономических направлений промышленности – автомобилестроение, электромеханика, металлургия, химическая промышленность, легкая промышленность и сельское хозяйство.

Соглашение, предусматривающее всестороннее сотрудничество, а также производство уникального контента и обмен им с китайской стороной, было подписано 7 ноября 2019 года начальником партийного комитета пропаганды и агитации провинции Хубэй Дуаном Вэндином и членом совета директоров Международной сети TV BRICS Анной Милейковой

 «Я, как представитель нашей делегации из провинции Хубэй, - управления по теле- и радиовещанию, хотел бы выразить огромную благодарность Международной медиасети TV BRICS. Считаю, что встреча прошла продуктивно: подписанный меморандум сделал нашу дружбу еще крепче и стал основой для дальнейшего сотрудничества. Надеюсь, что это сотрудничество ждет долгая жизнь и процветание», - заявил господин Вэндин.

Член совета директоров TV BRICS Анна Милейкова рассказала гостям о проектах Международной медиасети. Это, в том числе, программы об истории, культуре, достопримечательностях, кухне, туристическом потенциале России и Китая, о том, как живут люди в этих странах.

 «Благодаря достигнутым договоренностям с нашими коллегами из КНР, нам удалось создать несколько уникальных проектов, которые призваны помочь народам наших стран познакомиться с культурой друг друга намного ближе, практически изнутри, так, как это видят живущие там люди. Это как нельзя лучше иллюстрирует нашу миссию – объединение людей и развитие народной дипломатии», - подчеркнула она.

По результатам встречи чиновники, которые осуществляют в провинции Хубэй контроль и надзор за сферами теле- и радиовещания, выразили намерение оказать содействие Международной медиасети TV BRICS в производстве уникального авторского контента, который будет способствовать сохранению и продвижению мультикультурных ценностей, в том числе на международном уровне.

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском. 

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.

Общество

Новости Москвы: Работники медицины и госорганов – самые счастливые среди россиян

Работники медицины и госорганов – самые счастливые среди россиян

31.10.2019
Россия

Самые жизнерадостные люди работают среди медиков и фармацевтов.

Новости Москвы: Компания Mediascope отпраздновала 25-летие и стала еще на три года единым телеизмерителем для России

Компания Mediascope отпраздновала 25-летие и стала еще на три года единым телеизмерителем для России

30.10.2019
Россия

Mediascope еще на три года стала единым телеизмерителем для России.

Новости Москвы: Российские дачники получили налоговые льготы

Российские дачники получили налоговые льготы

29.10.2019
Россия

В России 29 октября вступили в силу изменения в Налоговый кодекс

Новости Москвы: В России могут привлечь хакеров для проверки IT-безопасности банков

В России могут привлечь хакеров для проверки IT-безопасности банков

29.10.2019
Россия

Центробанк может усилить контроль за устойчивостью кредитных организаций к кибератакам.

Новости Москвы: Минэкономразвития предложило изменить порядок статистического измерения уровня бедности в РФ

Минэкономразвития предложило изменить порядок статистического измерения уровня бедности в РФ

29.10.2019
Россия

Ведомство уже подготовило соответствующий проект постановления правительства.

Новости Москвы: Россиян ждут длинные выходные

Россиян ждут длинные выходные

28.10.2019
Россия

Такой график связан с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября.

Новости Москвы: Глава Минздрава о ВИЧ, инсультах и эвтаназии

Глава Минздрава о ВИЧ, инсультах и эвтаназии

28.10.2019
Россия

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прокомментировала ситуацию с заболеваемостью в России, а также возможность разрешения в стране эвтаназии.

Новости Москвы: Минпромторг предлагает направлять просроченные продукты на вторичную переработку

Минпромторг предлагает направлять просроченные продукты на вторичную переработку

28.10.2019
Россия

Ежегодно около 700 тыс. т продуктов в крупных сетях отправляются на свалку.

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19