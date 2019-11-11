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Финансирование на выплаты за третьего ребёнка снизят

Главная Общество
Москва
04:53 11 Ноября 2019
дети, россия, выплаты
Автор: Sibnovosti.ru
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Кабмин РФ перераспределит субсидии на ежемесячные выплаты семьям при рождении третьего ребенка — объём финансирования будет снижен в 17 регионах, сообщает «Парламентская газета».

В связи с уточнением в течение 2019 года численности нуждающихся в поддержке семей — получателей выплаты проектом предлагается сократить объёмы субсидий на текущий год на общую сумму 755 млн рублей. Сокращение пройдут  республиках Карелия, Коми, Крым, в Забайкальском и Приморском краях и других регионах.

Эти деньги предложено перераспределить на увеличение субсидий в 21 регионе в связи с ростом там числа семей, имеющих право на выплаты.

Фото sem-news.ru

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