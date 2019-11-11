Финансирование на выплаты за третьего ребёнка снизят

Кабмин РФ перераспределит субсидии на ежемесячные выплаты семьям при рождении третьего ребенка — объём финансирования будет снижен в 17 регионах, сообщает «Парламентская газета».

В связи с уточнением в течение 2019 года численности нуждающихся в поддержке семей — получателей выплаты проектом предлагается сократить объёмы субсидий на текущий год на общую сумму 755 млн рублей. Сокращение пройдут республиках Карелия, Коми, Крым, в Забайкальском и Приморском краях и других регионах.

Эти деньги предложено перераспределить на увеличение субсидий в 21 регионе в связи с ростом там числа семей, имеющих право на выплаты.

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