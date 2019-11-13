В РФ сократили рабочее время женщинам, работающим в селе

Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращении времени женщинам, работающих в сельской местности.

Согласно новым правилам, рабочая неделя женщин в сельской местности не должна превышать 36 часов, при этом заработная плата должна остаться такой же, как при полной рабочей неделе.

Также устанавливается право женщин на повышенную оплату труда на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части. Кроме этого женщина имеет право на один дополнительный выходной в месяц, однако этот день оплачиваться не будет.