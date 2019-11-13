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Выпускники смогут сдавать ЕГЭ онлайн

Главная Общество
Москва
08:00 13 Ноября 2019
образование, егэ
Автор: Sibnovosti.ru
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В Рособрнадзоре работают над тем, чтобы в будущем школьники смогли сдавать экзамены в режиме онлайн. Однако в ближайшие два года внедрять подобную технологию не будут, сообщает «Интерфакс».

Как отметил руководитель Рособнадзора Сергей Кравцов, часть работ можно будет пройти онлайн, а вторую часть сдать письменно.

По его словам, перед запуском такой технологии специалисты должны быть уверены, что система будет работать без сбоя, поэтому необходимо время. Подобная работа, считает Кравцов, не должна вернуть в ЕГЭ механические ответы на тестовые задания, от которых избавлялись в течение нескольких лет.

 

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