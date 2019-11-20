Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Вместо федеральных и региональных ведомств прием россиян будут проводить в многофункциональных центрах. Исключение составят так называемые неустранимые случаи, какие именно правительство определит позднее, сообщает «Радио Сибирь».

Нововведения вошли в законопроект о госуслугах, который разработал Минэкономразвития. Новый закон нужен, чтобы государственные сервисы шли в ногу со временем и помогали справиться с растущими запросами граждан.

Получить помощь в центрах можно будет вне зависимости от места прописки, многие сервисы будут предоставляться, опережая фактическое обращение граждан, а все услуги станут доступны в электронной форме.