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Sibnovosti.ru
федеральные новости
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Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Главная Общество
Москва
08:25 20 Ноября 2019
россияне, государство, услуги
Автор: Sibnovosti.ru
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Вместо федеральных и региональных ведомств прием россиян будут проводить в многофункциональных центрах. Исключение составят так называемые неустранимые случаи, какие именно правительство определит позднее, сообщает «Радио Сибирь».

Нововведения вошли в законопроект о госуслугах, который разработал Минэкономразвития. Новый закон нужен, чтобы государственные сервисы шли в ногу со временем и помогали справиться с растущими запросами граждан.

Получить помощь в центрах можно будет вне зависимости от места прописки, многие сервисы будут предоставляться, опережая фактическое обращение граждан, а все услуги станут доступны в электронной форме.

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