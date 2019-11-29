В РФ появился новый способ хищения денег с банковских карт

В России появился новый способ хищения денег с банковских карт, пишут сегодня «Известия».

Так, клиент, который проводит операции в банкомате перед вашей очередью, якобы забывает достать свою карту.

Далее, вы автоматически изымаете карту, которую выдает банкомат. Затем аферист замечает, что с его карты якобы списали сумму в районе 5-15 тысяч рублей. Затем по сценарию мошенник угрожает вызовом полиции, так как на карте есть отпечатки ваших пальцев. Это в свою очередь может легко доказать вину.

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