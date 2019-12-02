Самые высокие зарплаты в РФ – на Чукотке

Определены российские регионы с самыми высокими заработными платами.

Наиболее высокую позицию по уровню зарплаты занимает Чукотка, где более 32% работников получают ежемесячно 100 тыс рублей, сообщает РИА Новости.

Далее идет Ямало-Ненецкий автономный округ, где такую зарплату получает 31,7% населения. На третьем месте - Москва с результатом 27,4%.

В рейтинг также вошли Магаданская и Сахалинская области и Ненецкий автономный округ.

Уточняется, что доля жителей, чей ежемесячный доход ниже 15 тыс. руб., превышает 20%.