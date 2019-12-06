В РФ могут создать общую систему оплаты труда для педагогов

Совет Федерации предложил создать общую для всей страны систему оплаты труда для педагогов, сообщают сегодня «Известия». Такое предложение было внесено в рамках нацпроекта «Образование».

Зампред комитета по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов рассказал, что одной из проблем является то, что в стране нет единой системы оплаты труда педагогов, поэтому за одинаковую работу учителя получают разные деньги.

По его словам, оплата труда педагога должна зависеть от почасовой нагрузки, уровня образовательной программы и его профессиональной квалификации.

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