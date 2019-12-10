Бюджетная система РФ ежегодно недополучает 3 трлн рублей доходов из-за теневой занятости

Бюджетная система РФ ежегодно недополучает 3 трлн рублей доходов, или почти 3% ВВП, из-за теневой занятости.

Не менее 25% трудовых доходов россиян невидимы государству, налоги с зарплат не платят 13 млн человек. Такие данные приводит РБК со ссылкой на экспертов рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги»

При этом экономисты полагают, что при регистрации теневой зарплаты ставку подоходного налога можно было бы снизить с текущих 13% до 11% практически без потерь собираемости НДФЛ в абсолютном выражении.