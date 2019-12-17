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Представители власти и эксперты обсудили госрегулирование туристической отрасти в РФ

Главная Общество
Москва
11:27 17 Декабря 2019
россия, туризм, конференция
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В Москве 16 декабря прошла конференция LegalTravelDay — 2019, инициированная Министерством экономического развития РФ, Федеральным агентством по туризму РФ и Центром стратегических разработок (ЦСР). Ее участники обсудили вопросы эффективности государственного регулирования туристической отрасли, внедрение информационной системы «Электронная путевка», законопроект о туристическом жилье, нормативное регулирование детского туризма и пр., передает корр. Sibnovosti.ru

Участие в Legal Travel Day приняли почти 300 человек.

«Мероприятие вызвало широкий интерес у представителей федеральных и региональных органов власти, аналитического сообщества и представителей туристического рынка. В ходе конференции обсуждались наиболее острые вопросы регулирования туротрасли, а высокая явка гостей свидетельствует о востребованности прикладной дискуссии между бизнесом и госорганами», - сказал президент ЦСР Александр Синицын.

Руководитель Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова рассказала, что «в настоящее время ЦСР проводит комплексное исследование, посвященное перспективам развития рынка туризма в России».

«Для нас подобные мероприятия — это прекрасная возможность представить уникальные данные и в оперативном режиме обсудить их с основными стейкхолдерами рынка. Экспертные сессии позволили нам получить дополнительную качественную информацию, которая позволяет не только апробировать или объяснить выявленные барьеры развития бизнеса, но и сформировать пул практичных выводов, которые будут полезными при разработке инструментов, стимулирующих развитие туристической отрасли», - отметила руководитель ЦСЭИ.

«Мы прекрасно понимаем, что рынок туризма широко сегментирован (по сферам деятельности, по типам услуг, по уровню доходов, географии, др.), поэтому в нашем исследовании приняли участие более 1000 различных компаний, представляющие все направления деятельности туристического сектора (туроператоры, турагенты, представители средств размещения, музейно-выставочной деятельности, разработчики новых технологических решений на туристическом рынке (AR/VR, big data, AI и т.п.). Мы будем рады поделиться полной версией отчета, который будет представлен в формате аналитической брошюры в начале 2020 года», - добавила она.

Оживленную дискуссию вызвал вопрос о внедрении «Электронной путевки» (ЭП). Так, заместитель министра экономического развития России Сергей Галкин обратил внимание на то, что у турбизнеса в связи с введением этого инструмента возникают вопросы о сохранности и безопасности персональных данных.

«В правилах функционирования ЭП написано, что данные принадлежат РФ и не могут вводиться в оборот без разрешения правительства. То есть это защищенная информация. Доступ к такой информации должен быть обеспечен всеми стандартами безопасности, которые применяются к любой информации подобного рода», - отметил он.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова также указала на необходимость доработки данного проекта.«У нас есть постановление правительства, где говорится, что ЭП должна эксплуатироваться как государственная информационная система. Сейчас проводится ее технический аудит, мы ждем его результатов и хотим знать, какие задачи решает ЭП, насколько она соответствует поставленным задачам. И, если не соответствует, куда нам двигаться и сколько будет стоить модернизация», - сказала она.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор компании «ВИП Сервис» Дмитрий Горин заявил о необходимости создать на основе ЭП резервный фонд. «С точки зрения фонда персональной ответственности туроператоров — с учетом ввода системы «Электронная путевка» - стоит рассмотреть создание неких страховок, фондов на базе ЭП, которые могли бы с учетом открытости нашего рынка делать накопления. Вспомним последние события в Европе с туроператором Thomas Cook. К счастью, нас эти события миновали, мы оказались более устойчивы к этим факторам», - указал Горин.

Заместитель гендиректора по работе с органами власти и коммуникациям TUI Россия Александр Сирченко подчеркнул, что оптимальный размер фонда персональной ответственности туроператора должен составлять 2% вместо нынешних 7%.«Сегодня размер фонда избыточен, особенно в той части, которая формируется «живыми» деньгами. В компании TUI за три года фонд ПО достиг 300 млн рублей «живыми» деньгами. Если в 2020 году мы вырастем в два раза — то уже миллиард только в годовом исчислении. Все крупные туроператоры сошлись на мнении, что это избыточно, это давление на бизнес», — сказал он.

LegalTravelDay-2019 – это возможность для представителей бизнеса и государственных структур, консультантов обсудить на одной площадке с основными участниками рынка актуальные проблемы развития туризма в России и трансформацию законодательной среды в данной сфере.

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